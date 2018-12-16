2018-12-16T12:46:44+03:00
Общество

«Я 10 лет спустя»: завершается голосование за лучшее преображение ижевчан

Оставить свой голос за лучшее фото и историю вы можете до 17 декабря
Анастасия Волкова
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Ижевчане могут выбрать лучшее преображение в конкурсе «Я 10 лет спустя!». Для этого до 17 декабря нужно перейти по ссылке, авторизоваться через одну из соцсетей и отдать свой голос за понравившуюся из участниц.

Напомним, что по условиям, каждый конкурсант должен был прислать две фотографии, сделанные сейчас и в 2008 году. Кроме того, в 2-3 предложениях рассказать о том, как за это время изменилась его жизнь.

Мы уже провели 4 промежуточных розыгрыша, где между участницами разыграли сертификаты в салон красоты. А уже 18 декабря станет известно имя главного победителя.Подробные условия конкурса читайте на сайте.

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