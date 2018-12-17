В новогодние каникулы пройдет городской танцевальный флешмоб «Удмуртия зажигает»
Новогодние каникулы уже не за горами, и пора начинать их планировать. Например, 3 января 2019 года пройдет флешмоб «Удмуртия зажигает». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Флешмоб соберет всех самых позитивных и активных. Принять участие может любой желающий.
Организаторами являются управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска, МБО ОДО «Центр клубов «Мегаполис».
Где: на центральной площади Ижевска
Когда: 3 января 2019 года
Во сколько: 19.00
Сколько: бесплатно
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