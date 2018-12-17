2018-12-17T18:57:39+03:00
Дом. Семья

В новогодние каникулы пройдет городской танцевальный флешмоб «Удмуртия зажигает»

Он пройдет в рамках фестиваля «Свет. Холод. Огонь»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Новогодние каникулы уже не за горами, и пора начинать их планировать. Например, 3 января 2019 года пройдет флешмоб «Удмуртия зажигает». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Флешмоб соберет всех самых позитивных и активных. Принять участие может любой желающий.

Организаторами являются управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска, МБО ОДО «Центр клубов «Мегаполис».

Где: на центральной площади Ижевска

Когда: 3 января 2019 года

Во сколько: 19.00

Стоимость: бесплатно

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