В Удмуртии задержали женщину, которая украла бензопилу

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-17T08:47:23+03:00

Ущерб составил пять тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии задержали подозреваемую в краже бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Неизвестные взломали дверь и залезли в частный дом, где и похитили бензопилу. Ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Сотрудниками уголовного розыска задержана неработающая женщина 45 лет. При обыске бензопила была обнаружена, которая была спрятана под полом.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лыжники из Удмуртии заняли первые три места Российско-Китайских молодежных играх(продолжение)

Певица Арина Петрова из Ижевска вышла в финал проекта "Синяя птица", посмотреть видео выступления можно на сайте.