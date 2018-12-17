2018-12-17T08:47:23+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали женщину, которая украла бензопилу

Ущерб составил пять тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали подозреваемую в краже бензопилы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Неизвестные взломали дверь и залезли в частный дом, где и похитили бензопилу. Ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Сотрудниками уголовного розыска задержана неработающая женщина 45 лет. При обыске бензопила была обнаружена, которая была спрятана под полом.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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