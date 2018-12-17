Более двух тонн поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии
В Удмуртии сотрудники по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и бойцами Росгвардии задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в распространении поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Полиция провела 11 обысков, после которых было изъято более 2,3 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками (водка, коньяк, спирт).
Все образцы отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок)».
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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