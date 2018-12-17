2018-12-17T18:51:36+03:00
Происшествия

Более двух тонн поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии

Все образцы отправлены на экспертизу
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии сотрудники по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и бойцами Росгвардии задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в распространении поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Полиция провела 11 обысков, после которых было изъято более 2,3 тонн алкоголя с поддельными акцизными марками (водка, коньяк, спирт).

Все образцы отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок)».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год (продолжение).

В Глазове автомобилисты выстроили машины в елочку, сколько человек и машин поучаствовали в создании этой красоты, читайте здесь.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»