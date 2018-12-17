2018-12-17T10:20:28+03:00
Общество

Пяти магазинам сети «БАСКО» в Ижевске запретили продавать табачную продукцию

В магазинах продавали табачные изделия на расстоянии менее 100 метров от школ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске, пяти магазинам торговой сети «БАСКО» запретили продавать табачные изделия. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

- Проверки проходили с 2016 по 2018 годы и выявляли грубые нарушения. В магазинах продвали табачную продукцию на расстоянии менее 100 метров от школ, - сообщает ведомство.

В связи с этим неоднократно сотрудники управления составляли протоколы об административных нарушениях. Также управление подготовило иск с требованиями о прекращении продажи табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от школ некоторыми магазинами сети «БАСКО».

- г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 1а;

- г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 19;

- г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19

- г.Ижевск, ул. Красногеройская, д. 37;

- г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 77.

Суд удовлетворил иск в декабре 2018 года.

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