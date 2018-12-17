Пяти магазинам сети «БАСКО» в Ижевске запретили продавать табачную продукцию
В Ижевске пяти магазинам торговой сети «БАСКО» запретили продавать табачные изделия. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
- Проверки проходили с 2016 по 2018 годы и выявляли грубые нарушения. В магазинах продвали табачную продукцию на расстоянии менее 100 метров от школ, - сообщает ведомство.
В связи с этим неоднократно сотрудники управления составляли протоколы об административных нарушениях. Также управление подготовило иск с требованиями о прекращении продажи табачных изделий на расстоянии менее чем 100 метров от школ некоторыми магазинами сети «БАСКО».
- г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 1а;
- г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 19;
- г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19
- г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 37;
- г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 77.
Суд удовлетворил иск в декабре 2018 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Как Александр Бречалов планирует увеличить поток туристов в Удмуртию в 2019 году? Читайте по ссылке.
«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске презентовали календарь праздников на 2019 год (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»