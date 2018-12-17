«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают ижевчан на новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-17T11:12:32+03:00

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В преддверии нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Детский» приглашают жителей Ижевска на утренник. Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет в ДК «Аксион» 23 декабря в 10.00.

Вход - по бесплатным пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте», по тел. 916-960, а также в эфире радиостанций «Дача» (12+), «RETRO FM» (12+). Количество мест ограничено.

Маленьких гостей ждет насыщенная игровая программа: увлекательные мастер-классы, любимые мультипликационные герои, интерактивная елка, аквагрим, танцевальное представление от театра «Розовый слон». Поздравить малышей с новым годом придут главные зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.

Канал «Детский» (0+) помогает в воспитании и обучении подрастающего поколения и заслужил доверие миллионов мам и пап, бабушек и дедушек. В эфире - познавательные и развлекательные программы собственного производства: «ЗанзиБар», «Занзи в большом городе», «Готовим с мамой», «Творческие мастерские» и др., российские и зарубежные мультфильмы и фильмы: «Приключения Таши», «Котики, вперед!», «Вик – маленький викинг» и многое другое. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV».

Подробности об организаторе, проведения праздника в группе «Домашние новости» в «Вконтакте».

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