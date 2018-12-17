Мужчину обвиняют в краже труб с предприятия Ижевска, где он работал

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-17T11:26:05+03:00

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В Ижевске задержали мужчину, которого обвиняют в краже труб с предприятия, где он работал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ноябре 2018 года обвиняемый похитил трубы, после чего продал их. Деньги с продажи потратил на личные нужды, - сообщает ведомство.

Руководители компании обнаружили пропажу, когда проводили инвентаризацию. Ущерб составил 215 тысяч рублей. Мужчину задержали.

На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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