Мужчину обвиняют в краже труб с предприятия Ижевска, где он работал
В Ижевске задержали мужчину, которого обвиняют в краже труб с предприятия, где он работал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В ноябре 2018 года обвиняемый похитил трубы, после чего продал их. Деньги с продажи потратил на личные нужды, - сообщает ведомство.
Руководители компании обнаружили пропажу, когда проводили инвентаризацию. Ущерб составил 215 тысяч рублей. Мужчину задержали.
На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ижевскую LADA Vesta отзовут в количестве более 40 тысяч автомобилей. Мы узнали, по какой причине (продолжение).
В Удмуртии фургон сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»