СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-17T12:14:00+03:00

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В Удмуртии разыскиваются две женщины-мошенницы, которые обменивают настоящие деньги на «билеты банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- 15 декабря, женщина возвращалась домой, ее встретили две женщины, которые представились работницами соцслужбы. Они рассказали пенсионерке, что сейчас производится обмен на новые деньги и предложили ей обменять имеющуюся сумму. Женщина поверила и обменяла 61 тысячу рублей на «билеты банка приколов», - сообщает ведомство.

На данный момент мошенницы находятся в розыске:

- первой женщине на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза большие темного цвета, была одета в куртку черного цвета длиной до колен, серый платок;

- второй женщине на вид 30-35 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, была одета в пальто-пуховик темного цвета.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон – 02 (со всех мобильных – 102).

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