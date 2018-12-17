2018-12-17T14:47:28+03:00
Происшествия

В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который напал на судебного пристава

Осужденный ранее уже находился за решеткой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор 29-летнему мужчине, который напал на судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 13 августа мужчина был у своей знакомой, к которой пришел судебный пристав, чтобы доставить ее в службу судебных приставов. Она была должницей о неуплате алиментов. Мужчина не пустил пристава в квартиру, начал угрожать убийством и размахивать ножом, - сообщает ведомство.

Совместно с сотрудниками полиции удалось задержать мужчину. При допросе он не отрицал, что мог совершить указанные действия, но добавил, что ничего не помнит, потому что был пьяный.

Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Остановки нет, а ларек остался! Отвечаем, почему не снесли ларек на улице 40 лет Победы в Ижевске (подробнее).

В каком этапе соревнований примет участие биатлонист из Ижевска Александр Поварницын (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»