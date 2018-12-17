В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который напал на судебного пристава
В Удмуртии вынесли приговор 29-летнему мужчине, который напал на судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 13 августа мужчина был у своей знакомой, к которой пришел судебный пристав, чтобы доставить ее в службу судебных приставов. Она была должницей о неуплате алиментов. Мужчина не пустил пристава в квартиру, начал угрожать убийством и размахивать ножом, - сообщает ведомство.
Совместно с сотрудниками полиции удалось задержать мужчину. При допросе он не отрицал, что мог совершить указанные действия, но добавил, что ничего не помнит, потому что был пьяный.
Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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