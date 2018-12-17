2018-12-17T14:46:12+03:00
Общество

В Удмуртии ожидаются морозы

Температура воздуха опустится до -20 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртию придут морозы уже на этой неделе. Об этом сообщает сервис Яндекс погода.

20 декабря, в четверг, столбик термометра опустится до -15…-14 градусов днем и -19 градусов ночью.

21 декабря, в пятницу, морозы днем будут крепче -18…-17 градусов, ночью -19 градусов.

22 декабря, в субботу, днем -18…-17 градусов, ночью станет холоднее -20…-19 градусов.

23 декабря, в воскресенье, днем -19…-18, ночью -19…-18 градусов.

Смотрим прогноз погоды и одеваемся теплее! Удачной рабочей недели.

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