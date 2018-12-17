В Удмуртии ожидаются морозы
В Удмуртию придут морозы уже на этой неделе. Об этом сообщает сервис Яндекс погода.
20 декабря, в четверг, столбик термометра опустится до -15…-14 градусов днем и -19 градусов ночью.
21 декабря, в пятницу, морозы днем будут крепче -18…-17 градусов, ночью -19 градусов.
22 декабря, в субботу, днем -18…-17 градусов, ночью станет холоднее -20…-19 градусов.
23 декабря, в воскресенье, днем -19…-18, ночью -19…-18 градусов.
Смотрим прогноз погоды и одеваемся теплее! Удачной рабочей недели.
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