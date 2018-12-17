2018-12-17T15:14:54+03:00
Общество

«Ижевский механический завод-2» и директора оздоровительного комплекса «Березовая роща» оштрафовали

Проверку провела прокуратура
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В ходе прокурорской проверки исполнения природоохранного законодательства «Ижевский механический завод-2» и директор оздоровительного комплекса «Березовая роща» были оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В сентябре 2018 года оздоровительный комплекс сбрасывал сточные воды, не очищенные до нормативов в реку Селычка, - сообщает ведомство.

Результаты исследования проб воды показали превышение показателей по железу, взвешенным веществам, аммоний-иону.

В связи с выявленными нарушениями возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении АО «Ижевский механический завод-2» и директора оздоровительного комплекса «Березовая роща». Их вина доказана и назначены штрафы в размере 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. Директору комплекса – 3 тысячи рублей и 10 тысяч рублей.

Все нарушения на данный момент устранены.

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