За выходные в Удмуртии в пожаре погибли мужчина и женщина
В Удмуртии за выходные в пожаре погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 15 декабря, в субботу, произошел пожар в деревянном доме в городе Воткинск. В огне погиб 50-летний хозяин дома. Мужчина пытался растопить печь неустановленной горючей жидкостью, в связи с этим произошло возгорание. 16 декабря сгорел жилой дом в Шарканском районе, там в огне погибла 29-летняя женщина. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщает ведомство.
Места происшествий осмотрены, назначены экспертизы. Проводится доследственная проверка.
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