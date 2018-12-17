В Удмуртии жалуются на изготовителей и продавцов мебели
В Удмуртии жители жалуются на изготовителей и продавцов мебели. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
- В обращениях жители жалуются на отказ в расторжении договора купли-продажи мебели, договора на оказание услуг по изготовлению мебели и невозврат денежных средств за приобретенную некачественную мебель, - сообщает ведомство.
С начала 2018 года в управление поступило 70 жалоб от граждан.
По фактам жалоб от населения управление подготовило и направило в суды пять исковых заявлений. На данный момент четыре иска удовлетворены судом. Потребителям присуждено около 140 тысяч рублей. Еще один иск рассматривается.
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