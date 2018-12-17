2018-12-17T16:04:11+03:00
Политика

Новым главой Ленинского района Ижевска может стать депутат Рамиль Гайнуллин

Глава города Олег Бекмеметьев представил его комиссии по бюджету
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске главой Ленинского района может стать депутат городской думы Рамиль Гайнуллин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на руководителя фракции КПРФ Марию Бобылеву.

По словам Марии Бобылевой, пока официальной информации о назначении Рамиля Гайнуллина на пост главы Ленинского района нет. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил его кандидатуру на комиссии по бюджету гордумы, и возражений у участников встречи не возникало.

Напомним, что временно исполняющим обязанности главы Ленинского района назначили Рудольфа Жиделева(подробнее).

Ранее пост главы района покинул Александр Ожмегов(подробнее).

Также Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района(подробнее).

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