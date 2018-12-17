2018-12-17T21:10:18+03:00
Политика

Новым главой Ленинского района Ижевска может стать депутат Рамиль Гайнуллин

Глава города Олег Бекмеметьев представил его комиссии по бюджету
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске главой Ленинского района может стать депутат городской думы Рамиль Гайнуллин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на руководителя фракции КПРФ Марию Бобылеву.

По словам Марии Бобылевой, пока официальной информации о назначении Рамиля Гайнуллина на пост главы Ленинского района нет. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил его кандидатуру на комиссии по бюджету гордумы, и возражений у участников встречи не возникало.

Напомним, что временно исполняющим обязанности главы Ленинского района назначили Рудольфа Жиделева (подробнее).

Ранее пост главы района покинул Александр Ожмегов (подробнее).

Также Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района (подробнее).

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