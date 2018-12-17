2018-12-17T21:12:01+03:00
Общество

В Ижевске уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%

Период подсчета с 10 по 16 декабря 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 10 по 16 декабря 2018 года уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики на официальном сайте.

За неделю заболел всего 10781 человек, поэтому недельный уровень заболевших не превышает допустимые пороги.

- С 10 по 16 декабря этого года за медицинской помощью обратился 4841 человек с жалобами на ОРВИ, - сообщает управление.

Превышение показателей было зафиксировано в районах республики: Каракулинском, Шарканском и Юкаменском.

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