В Ижевске уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%
В Ижевске с 10 по 16 декабря 2018 года уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики на официальном сайте.
За неделю заболел всего 10781 человек, поэтому недельный уровень заболевших не превышает допустимые пороги.
- С 10 по 16 декабря этого года за медицинской помощью обратился 4841 человек с жалобами на ОРВИ, - сообщает управление.
Превышение показателей было зафиксировано в районах республики: Каракулинском, Шарканском и Юкаменском.
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