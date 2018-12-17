2018-12-17T21:26:31+03:00
Происшествия

В Удмуртии в подозрительном автомобиле нашли более килограмма наркотиков

При этом водитель машины был пьян
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии сотрудники ДПС по Малопургинскому району остановили подозрительную машину, в которой находились двое мужчин, водитель оказался пьяным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При личном досмотре 30-летнего жителя Татарстана и 32-летнего жителя Ижевска сотрудниками ДПС и сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Малопургинскому району обнаружили более килограмма наркотиков, - сообщает ведомство.

По факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В отношении нетрезвого водителя составлен протокол.

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