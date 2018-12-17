В Удмуртии в подозрительном автомобиле нашли более килограмма наркотиков
В Удмуртии сотрудники ДПС по Малопургинскому району остановили подозрительную машину, в которой находились двое мужчин, водитель оказался пьяным. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- При личном досмотре 30-летнего жителя Татарстана и 32-летнего жителя Ижевска сотрудниками ДПС и сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Малопургинскому району обнаружили более килограмма наркотиков, - сообщает ведомство.
По факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В отношении нетрезвого водителя составлен протокол.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Остановки нет, а ларек остался! Отвечаем, почему не снесли ларек на улице 40 лет Победы в Ижевске (подробнее).
В Удмуртии фургон сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»