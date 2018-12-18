Фото: в Удмуртию поступила новая техника для перевозки мусора

18 Дек. 06:32 2018-12-18T09:29:02+03:00

С 1 января 2019 года на работу выйдут 4 финских пресс-компактора и 3 КамАЗа с установкой мультилифт

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В Удмуртию приехала первая техника для перевозки мусора. Она начнет работать в республике уже с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора Удмуртии по ТКО.

Так, в парк поступили 4 финских пресс-компактора и 3 КамАЗа с установкой мультилифт для перевозки пресс-компакторов (стационарные контейнеры с автоматическим прессом). Они позволят значительно сократить время разгрузочно-погрузочных работ, увеличить темп перевозки мусора и обеспечить экономную логистику отходов до полигонов.

Фото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии по ТКО

Стоимость одного КамАЗа с мультилифтом составляет 6 млн рублей, пресс-компактора – до 1,5 млн рублей. Пресс-компакторы приехали в Удмуртию из Финляндии. Поступившие КамАЗы будут вывозить мусор из Граховского, Кизнерского, Киясовского, Каракулинского, Малопургинского, Сарапульского районов.

Фото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии по ТКО

Кстати каждый мусоровоз оснащен системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами – такая контрольная мера позволит отслеживать передвижение мусоровозов в режиме реального времени от контейнерной площадки до полигона. Маршрут мусоровозов будет отслеживать диспетчерская служба.

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До конца года в Удмуртию приедут ещё 3 КамАЗа с мультилифтами, и 13 пресс-компакторов. Их установят в Киясово, Каракулино, Сарапуле, Малой Пурге, Грахово, Кизнере, Сюмсях и других районах Удмуртии.

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