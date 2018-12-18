2018-12-18T09:32:44+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию: где посмотреть выступления ижевчанки Алины Загитовой

Соревнования стартуют 20 декабря в Саранске
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхадишинаФото: Диля Ахадишина
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20 декабря, в четверг, в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. На турнире выступит и ижевчанка Алина Загитова. Ее выступления можно будет посмотреть на Первом канале.

Расписание:

21 декабря в 16:15 по ижевскому времени – короткая программа

22 декабря в 20:35 по ижевскому времени – произвольная программа

23 декабря в 16:15 по ижевскому времени – показательные выступления

Комментировать турнир в эфире Первого будут Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин.

Отметим, что еще одна фигуристка из Удмуртии – Елизавета Туктамышева – не сможет выступить на турнире. 12 декабря спортсменка была госпитализирована с воспалением легких.

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