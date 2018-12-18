Чемпионат России по фигурному катанию: где посмотреть выступления ижевчанки Алины Загитовой
20 декабря, в четверг, в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. На турнире выступит и ижевчанка Алина Загитова. Ее выступления можно будет посмотреть на Первом канале.
Расписание:
21 декабря в 16:15 по ижевскому времени – короткая программа
22 декабря в 20:35 по ижевскому времени – произвольная программа
23 декабря в 16:15 по ижевскому времени – показательные выступления
Комментировать турнир в эфире Первого будут Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин.
Отметим, что еще одна фигуристка из Удмуртии – Елизавета Туктамышева – не сможет выступить на турнире. 12 декабря спортсменка была госпитализирована с воспалением легких.
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