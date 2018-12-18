2018-12-18T07:02:10+03:00
Происшествия

Ижевчанин, осужденный за смертельное ДТП, попал в колонию за угон

Мужчина проведет там год
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: biznes-prost.ruФото: biznes-prost.ru
Изменить размер текста:

Октябрьским районным судом Ижевска осужден 26-летний ижевчанин, которого признали виновным в угоне автомобиля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, вечером 20 сентября 2018 года осужденный вместе с владельцем угнанного авто выпивал в бытовке в одном из коттеджных поселков города.

- Около 2 часов ночи, когда хозяин автомобиля уснул, осужденный, будучи пьяным, решил поехать на его автомобиле в один из ночных клубов города, однако вскоре был задержан сотрудниками ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртии у одного из домов на ул. Удмуртской, - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- При назначении наказания в виде реального лишения свободы суд учел, что на момент совершения угона осужденный уже имел неснятую и непогашенную судимость за нарушение Правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека, - добавляют в пресс-службе ведомства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

За выходные в Удмуртии в пожаре погибли мужчина и женщина (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»