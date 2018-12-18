Ижевчанин, осужденный за смертельное ДТП, попал в колонию за угон
Октябрьским районным судом Ижевска осужден 26-летний ижевчанин, которого признали виновным в угоне автомобиля.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, вечером 20 сентября 2018 года осужденный вместе с владельцем угнанного авто выпивал в бытовке в одном из коттеджных поселков города.
- Около 2 часов ночи, когда хозяин автомобиля уснул, осужденный, будучи пьяным, решил поехать на его автомобиле в один из ночных клубов города, однако вскоре был задержан сотрудниками ОБДПС ГИБДД МВД по Удмуртии у одного из домов на ул. Удмуртской, - говорится в сообщении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
- При назначении наказания в виде реального лишения свободы суд учел, что на момент совершения угона осужденный уже имел неснятую и непогашенную судимость за нарушение Правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека, - добавляют в пресс-службе ведомства.
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