2018-12-18T09:37:31+03:00
Дом. Семья

В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок

А также елки на Центральной площади
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок. Расписание опубликовали на официальном сайте администрации города.

21 декабря в 13.00 откроют сразу две елки в Первомайском районе на площадке перед ТЦ «Радуга» и в Устиновском районе у ТРЦ «Столица». Также 21 декабря в 15.00 на стадионе «Локомотив» и в парке имени Кирова состоится открытие елок. 22 декабря в 12.00 в парке Космонавтов откроют главную елочку Индустриального района.

А вот уже 27 декабря в 16.00 состоится открытие главной елки Ижевска и Ледового городка.

Напомним, что не так давно власти города показали проект ледового городка, его оформление будет посвящено году театра (подробнее).

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