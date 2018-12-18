2018-12-18T09:40:14+03:00
Общество

Уроженку Удмуртии с онкобольным сыном пытаются выселить из дома из-за «заразного рака»

Она сейчас живёт в Москве, потому что ее сыну необходима помощь врачей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Уроженка Удмуртии оказалась в центре событий в Москве, где жители многоэтажки выступили против проживающих в их доме онкобольных. Люди уверены, что рак заразен. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мария Селезнева с сыном приехали в Москву из Глазова. У мальчика опухоль в носовой раковине, в онкоцентре имени Блохина лечение проходило полтора года, была операция, а сейчас мальчик должен находиться под наблюдением. И у них нет другого выхода, кроме как оставаться в Москве и снимать квартиру, которую предоставляет благотворительный фонд.

Жители многоэтажки категорически против, чтобы в их доме жили онкобольные. По словам Марии, был случай, когда консьержка дома не пускала детей в лифт.

- Людей пугает, что ребята после химиотерапии лысые, все ходят в масках, - пояснила Мария.

Напомним, что в Москве жители многоэтажки из-за ошибочного мнения, что рак заразен, устроили скандал (подробнее).

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