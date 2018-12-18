2018-12-18T11:00:19+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали двоих молодых людей за сбыт наркотиков

Они хотели сбыть «амфетамин»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике были задержаны двое молодых людей, которые обвиняются в сбыте психотропного вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Двое молодых людей покупали амфетамин в интернете и забрали его в лесопосадке, недалеко от садового товарищества в Октябрьском районе Ижевска, - сообщает ведомство.

На данный момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По факту покушения на сбыт психотропного вещества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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