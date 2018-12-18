2018-12-18T12:05:48+03:00
Экономика

Из бюджета Удмуртии поступят деньги на счет Ижевска в размере 199 миллионов рублей

Финансовая поддержка будет направлена в том числе и на очистку дорог от снега
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Из бюджета Удмуртии на счет Ижевска поступит финансовая поддержка в размере 199 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Деньги поступят уже в конце декабря. 55 миллионов рублей направят на сбалансирование городского бюджета. 144 миллиона рублей – бюджетный кредит. Также деньги пойдут на оплату тепла, воды, электроэнергии школ и детских садов, организацию питания в школах, проведение новогодних мероприятий и на исполнение наказов избирателей, - сообщает ведомство.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, очень важно, что власти республики находят возможности для того, чтобы поддерживать город.

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