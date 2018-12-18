«Я 10 лет спустя!»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»

18 Дек. 11:25 2018-12-18T12:07:55+03:00

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В Ижевске стали известны победители конкурса на лучшее преображение от «Комсомолки» «Я 10 лет спустя!». Напомним, что он был запущен в честь 10-летия сайта izh.kp.ru (18+). Участникам конкурса нужно было прислать в редакцию историю своего изменения и две фотографии: сделанную в 2008 году и в 2018. Мы уже провели 4 промежуточных розыгрыша, настало время финального.

Итак, в зрительском голосовании первое место заняла Нина Симкина! Она получила 413 «лайков» читателей «Комсомолки», а за это – сертификат в салон красоты номиналом 2500 рублей.

- Изменилась, как мне кажется, только внешне за эти годы, - поделилась девушка. - Но по-прежнему со мной всё те же жизнерадостность, энергичность, общительность и самоуверенность, что и в 2008 году. Я думаю, они меня никогда не покинут.

Нина призналась, что со временем научилась добиваться желаемого и ставить перед собой правильные цели. За 10 лет она получила образование, устроилась на работу, много путешествовала и поселила дома двух уличных котов.

Однако это не единственный победитель. За время конкурса мы провели 4 промежуточных розыгрыша, где случайным образом были выбраны Зоя Чиркова, Соня Храмова, Алекс Пушкина и Ольга Нелюбина (Щелчкова). Девушки получили сертификаты в салон красоты номиналом 2000 рублей.

Поздравляем победителей!

Организатор конкурса ООО фирма «Ариго».

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