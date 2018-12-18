В Ижевске открылся новый вытрезвитель
В Ижевске в Ленинском районе открылся новый вытрезвитель, который будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Вытрезвитель предназначен для временного пребывания граждан, которые находятся в состоянии опьянения и не могут самостоятельно передвигаться, - сообщает ведомство.
Планируется, что работа вытрезвителя поможет повысить эффективность работы полиции в обеспечении правопорядка.
ВАЖНО!
МВД по Удмуртской Республике напоминает: распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения является административным правонарушением и влечет административную ответственность в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.
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