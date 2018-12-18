В Удмуртии задержали грабителя, который украл деньги из магазина

18 Дек. 12:43 2018-12-18T13:25:31+03:00

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В Удмуртии задержали молодого человека, который украл из магазина деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 22-летний молодой человек в ноябре 2018 года украл из магазина 11 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции задержали молодого человека, деньги изъяли. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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