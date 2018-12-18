18 Дек. 13:01 2018-12-18T13:27:03+03:00

На 6,5% больше, чем за прошлый год

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В Удмуртии увеличился объем ввода жилья - на 6,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Удмуртстат.

- За девять месяцев 2018 года в республике построили 10,19 тысячи квартир, площадь которых составляет почти 700 квадратных метров. Также почти 300 тысяч квадратных метров жилой площади построили сами жители республики, - сообщает ведомство.

По этому показателю Удмуртия заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидерство за Ульяновской областью, там на одну тысячу жителей введено 633,6 квадратных метра жилья.

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