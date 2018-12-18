В Удмуртии увеличился объем ввода жилья
В Удмуртии увеличился объем ввода жилья - на 6,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Удмуртстат.
- За девять месяцев 2018 года в республике построили 10,19 тысячи квартир, площадь которых составляет почти 700 квадратных метров. Также почти 300 тысяч квадратных метров жилой площади построили сами жители республики, - сообщает ведомство.
По этому показателю Удмуртия заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидерство за Ульяновской областью, там на одну тысячу жителей введено 633,6 квадратных метра жилья.
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