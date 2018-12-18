2018-12-18T15:00:24+03:00
Общество

В Ижевске установят светофор на выезде от торгового центра «Леруа Мерлен»

Строительство возьмет на себя ООО «РИК»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске по улице Камбарская на выезде от торгового центра «Леруа Мерлен» появится светофор. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Светофор поставят в целях безопасности движения. Проектированием и строительством займется ООО «РИК» за счет собственных средств.

Напомним, новые светофоры появятся на трех перекрестках Ижевска (подробнее).

А также в целях безопасности движения убирают пешеходные переходы (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сколько рублей жители Удмуртии потратят на новогодний стол? Подробнее читайте здесь

Гололедица на тротуарах Ижевска: как бороться со льдом? (подробнее).

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»