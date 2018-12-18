В Ижевске установят светофор на выезде от торгового центра «Леруа Мерлен»
В Ижевске по улице Камбарская на выезде от торгового центра «Леруа Мерлен» появится светофор. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.
Светофор поставят в целях безопасности движения. Проектированием и строительством займется ООО «РИК» за счет собственных средств.
Напомним, новые светофоры появятся на трех перекрестках Ижевска (подробнее).
А также в целях безопасности движения убирают пешеходные переходы (подробнее).
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