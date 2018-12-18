2018-12-18T15:28:08+03:00
Происшествия

Проводник поезда «Италмас» сообщением Ижевск - Москва обвиняется в причинении смерти женщине по неосторожности

Из-за незакрытой двери вагона женщина выпала и погибла
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Проводника фирменного поезда «Италмас» сообщением Ижевск - Москва обвиняют в нарушении правил безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- 6 ноября у фирменного поезда «Италмас» сообщением Ижевск - Москва на остановке Канаш отцепили несколько вагонов, но проводник не закрыла двери и 38-летняя женщина, не заметив отсутствия вагона, выпала и погибла, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, расследование ведет Чувашский транспортный прокурор.

За совершенное преступление проводнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Подробности происшествия читайте тут.

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