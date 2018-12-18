Спортсмены из Удмуртии выиграли восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях в Уфе

18 Дек. 14:45 2018-12-18T15:38:49+03:00

На форум собрались более двух тысяч спортсменов

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Спортсмены из Удмуртии отличись на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые прошли в рамках Международного форума боевых искусств с 14 по 16 декабря в городе Уфа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

- Спортсмены из Ижевска, Можги и Сарапула участвовали во всестилевом каратэ (8 золотых медалей, одна серебряная и три бронзовых) и комбат самообороне (две золотых медали, одна серебряная и две бронзовых).

На форум съехались более двух тысяч человек не только из России, но и из Анголы, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Латвии.

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