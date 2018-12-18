ГИБДД по Ижевску выявили нарушения в перевозке пассажиров автобусов

18 Дек. 15:43 2018-12-18T16:42:42+03:00

За неделю проверили более 40 маршрутных автобусов

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В Ижевске сотрудники ГИБДД провели проверку маршрутных автобусов и выявили нарушения в перевозке пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- За неделю проверено около 40 маршрутных автобусов и выявлено несколько нарушений: неисправные приборы, которые предназначены для контроля скорости автомобиля, пробега автобуса, водители не проходят предрейсовый медосмотр, некоторые маршрутные автобусы не пропускают пешеходов, - сообщает ведомство.

По результатам проверки должностным лица было вынесено три представления об устранении правонарушений. Также в отношении должностных и юридических лиц вынесены определения о возбуждении административных дел.

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