2018-12-18T17:03:26+03:00
Общество

В Ижевске опровергли переохлаждение кондуктора 41 автобуса

У него были проблемы со здоровьем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске опровергли переохлаждение кондуктора 41 автобуса. Не так давно в соцсети очевидец рассказал, что у кондуктора был очень нездоровый вид, после чего он упал в обморок. При этом в автобусе было очень холодно.

Также по словам пассажира этого автобуса кондуктор был замёрзший, ходил по автобусу, чтоб не замёрзнуть. Присел на своё место, и его трясло от холода.

- Его сразу же отпустили, причиной не послужило переохлаждение. Кондуктор накануне плохо себя чувствовал. Медика прошел, у него не было температуры. Знаем, что у этого человека есть проблемы со здоровьем. Его даже не госпитализировали, тут же отпустили. И даже на больничный он не ушел. Бывают, видимо, такие у него ситуации. То есть в этот день не было холодно, поэтому водитель, видимо, дополнительное отопление не включал, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ИПОПАТ Наталья Кузнецова.

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