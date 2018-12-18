2018-12-18T17:28:27+03:00
Общество

В Ижевске временно перекроют движение по улице Красноармейская

Движения не будет 19 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 19 декабря временно перекроют движение по улице Красноармейская, на участке от улицы Пастухова до переулка Интернациональный. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Движение перекроют для всех видов транспорта с 10.00 до 16.00. Дорогу перекроют в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что на участке набережной в Ижевске перекроют движение до мая(подробнее).

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