В Ижевске временно перекроют движение по улице Красноармейская
В Ижевске 19 декабря временно перекроют движение по улице Красноармейская, на участке от улицы Пастухова до переулка Интернациональный. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Движение перекроют для всех видов транспорта с 10.00 до 16.00. Дорогу перекроют в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, что на участке набережной в Ижевске перекроют движение до мая(подробнее).
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