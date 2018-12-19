Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации

19 Дек. 09:16 2018-12-19T12:46:30+03:00

На данный момент вся информация заблокирована

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В Удмуртии прокуратура Сарапульского района обратилась в суд с иском о блокировке доступа к запрещенной информации в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В группе размещались фотографии, видеозаписи и тексты, которые пропагандировали преступную деятельность и возбуждали ненависть в отношении правоохранительной деятельности. Некоторые даже оскорбляли сотрудников полиции, - сообщает ведомство.

Прокуратура Сарапульского района обратилась в суд с иском заблокировать всю имеющуюся в группе информацию.

Суд удовлетворил иск в полном объеме и записи в группе удалили.

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