Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
В Удмуртии прокуратура Сарапульского района обратилась в суд с иском о блокировке доступа к запрещенной информации в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В группе размещались фотографии, видеозаписи и тексты, которые пропагандировали преступную деятельность и возбуждали ненависть в отношении правоохранительной деятельности. Некоторые даже оскорбляли сотрудников полиции, - сообщает ведомство.
Прокуратура Сарапульского района обратилась в суд с иском заблокировать всю имеющуюся в группе информацию.
Суд удовлетворил иск в полном объеме и записи в группе удалили.
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