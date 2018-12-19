2018-12-19T12:53:50+03:00
Происшествия

Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии

Задержанные - жители Кировской области
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Четверо наркоторговцев сбывали наркотики на территории Удмуртии и Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В январе 2018 года четверо молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, которые жили в городе Киров, сбывали наркотики на территории Удмуртии, города Глазов и Кировской области, - сообщает ведомство.

В ходе расследования на территории города Глазова обнаружен 21 тайник. Общая масса изъятых веществ составила чуть менее 80 граммов.

Все обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Несовершеннолетнему участнику группы грозит лишение свободы до 10 лет.

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