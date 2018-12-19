В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка

19 Дек. 11:06 2018-12-19T13:17:59+03:00

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В Ижевске произошло ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 18 декабря, во вторник, на 38 километре автодороги Ижевск - Воткинск столкнулись автомобиль «Лифан», под управлением 40-летнего мужчины с грузовиком «Рено», за рулем которого был 35-летний мужчина, и автомобилем «Рено-Степвей» под управлением 29-летней девушки, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД

Предварительная причина аварии – водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Лифан» - 39-летняя женщина и пятилетняя девочка, отмечается, что ребенок был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Не стоит забывать, что водитель, в салоне которого находятся дети, должен строго соблюдать Правила дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна. При серьезных повреждениях транспортного средства водителю и пассажирам сохранили жизнь и уберегли от тяжелых травм пристегнутые ремни безопасности и детское удерживающее устройство. Следует помнить, что строгое соблюдение Правил дорожного движения и мер предосторожности поможет сохранить жизнь вам и вашим детям!

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