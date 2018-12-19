2018-12-19T13:44:28+03:00
Происшествия

В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента

Это случилось в одном из клубов города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В одном из клубов Ижевска обвиняемые подошли к 22-летнему молодому человеку и потребовали у него деньги. После того, как он перевел подозреваемым указанную сумму, они вывели его и избили, - сообщает ведомство.

В результате побоев потерпевший получил травмы, его отвезли в больницу. Подозреваемых задержали, ими оказались 20- и 19-летний молодые люди. По факту вымогательства с применением насилия возбуждено уголовное дело.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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