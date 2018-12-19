В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В одном из клубов Ижевска обвиняемые подошли к 22-летнему молодому человеку и потребовали у него деньги. После того, как он перевел подозреваемым указанную сумму, они вывели его и избили, - сообщает ведомство.
В результате побоев потерпевший получил травмы, его отвезли в больницу. Подозреваемых задержали, ими оказались 20- и 19-летний молодые люди. По факту вымогательства с применением насилия возбуждено уголовное дело.
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
На трассе Удмуртии водитель сбил лося (подробнее).
Иван Черезов назвал причину переноса любительских соревнований «Калашников Биатлон Фест» в Ижевске (подробнее).
Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»