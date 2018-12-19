В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину

19 Дек. 14:43 2018-12-19T15:56:55+03:00

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В Ижевске сотрудники межрайонного отдела по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта по Удмуртии задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В июле 25-летний безработный мужчина заметил автомобиль, в котором не было противоугонной системы. Он похитил четыре двери и сдал их в металлолом, далее он вызвал эвакуатор и сдал кузов, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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