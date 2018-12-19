Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой

19 Дек. 15:25 2018-12-19T16:00:43+03:00

Акция продлится с 25 по 29 декабря

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С 25 по 29 декабря на Центральной площади Ижевска состоится распродажа книжных коллекций от «Комсомолки». В рамках «Новогодней ярмарки» жители и гости города смогут приобрести любимые издания от 30 рублей за книгу. «Правители России», «Василий Песков», «Великие умы России», «Кулинарная энциклопедия» - книгу по душе сможет найти себе каждый.

А также для маленьких читателей у нас акция! При покупке 2 журналов «Фиксики» получаете дополнительно 2 журнала в подарок!

Задать интересующие вопросы можно по телефону: (3412) 945-020.

ООО фирма «Ариго». Информацию об организаторе акции, о подарках, количестве, сроках и месте получения уточняйте по телефону (3412) 945-020.Реклама, 12+

Прайс книг

Великие художники 50,00

Поэты 50,00

Правители России 50,00

История России в романах 80,00

Музеи мира 80,00

Путешествия 80,00

Золотая коллекция для детей 50,00

Великие романы о любви 50,00

Великие умы 70,00

Тайна трех государей 220,00

Лунтик 300,00

Журнал Фиксики 80,00

Фиксики рисовалка 30,00

Фиксики знайка 30,00

Фиксики объяснялка 30,00

Современные художники 170,00

Великие умы 70,00

Великие архитекторы 120,00

Великие полководцы 60,00

Увлечения для детей 50,00

Собрание сочинений В. Пескова 100,00

Юношеская библиотека 60,00

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