В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря

19 Дек. 15:48 2018-12-19T16:01:51+03:00

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В Ижевске на новогодние каникулы введут режим «Повышенная готовность» для органов управления. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

- С 28 декабря 2018 года по 8 января 2019 года будет введен режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств республиканской территориальной подсистемы, - говорится в документе.

- Коллеги, я прошу обратить внимание, что в этом году у нас будет чуть ли не в 20 раз больше мероприятий. Задействованы все городские площадки, не только Центральная площадь, но и набережная, и все парки. Причем мероприятия там практически с утра до вечера, поэтому прошу держать вопрос обеспечения общественной безопасности на особом контроле, - предупредил Александр Бречалов на заседании антитеррористической комиссии.

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