2018-12-19T16:31:20+03:00
Спорт

Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку

Прошла спринтерская гонка среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Юный лыжник из Удмуртии выиграл спринтерскую гонку в рамках Всероссийских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба союза биатлонистов России.

Евгений Емерхонов завоевал первое место в спринте на 7,5 километров, среди юношей. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Евгений пришел с результатом 21.15,5 минут, вторым и третьим пришли спортсмены из Тюмени.

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