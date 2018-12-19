Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку

19 Дек. 16:25 2018-12-19T16:31:20+03:00

Прошла спринтерская гонка среди юношей и девушек 2000-2001 года рождения

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Юный лыжник из Удмуртии выиграл спринтерскую гонку в рамках Всероссийских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба союза биатлонистов России.

Евгений Емерхонов завоевал первое место в спринте на 7,5 километров, среди юношей. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Евгений пришел с результатом 21.15,5 минут, вторым и третьим пришли спортсмены из Тюмени.

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