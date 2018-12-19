2018-12-19T17:02:14+03:00
Общество

Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами

Сумма гранта – 4 миллиона рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии поддержат начинающих фермеров и сельских предпринимателей. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Сумма гранта – 4 миллиона рублей, которую предприниматель может вложить в производство молока, мяса, овощей и переработку продукции. Малый бизнес вошел в число 12 нацпроектов, которые начинают работу в новом году.

- В рамках программы «Развитие фермерства» предполагается предоставление грантов крестьянским-фермерским хозяйствам, созданным в 2019 году. То есть, созданным в год подачи заявки. Это первое условие, которое мы считаем очень важным. Потому что это сродни «начинающим фермерам». И грант предоставляется на реализацию стартапа - любого проекта, который позволяет осуществлять свою деятельность в сельском хозяйстве. Второе направление — это грантовая поддержка потребительских кооперативов, - пояснила Ольга Абрамова.

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