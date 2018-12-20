В Ижевске состоится третий Рождественский полумарафон
7 января 2019 года в Ижевске пройдет третий Рождественский полумарафон. Регистрация для участия уже открыта, об этом сообщается в официальной группе мероприятия.
Соревнования пройдут в парке им. Кирова. Открытие состоится в 9:30, старт детского забега - в 13:00, старт забегов на 3 км, 10 км и 21 км - в 10:00.
Кстати, абсолютно всех участников Рождественского полумарафона на финише ждут оригинальные памятные медали.
Организаторы сообщают, что количество участников соревнований ограничено. Успейте пройти регистрацию до 18:00 5 января на сайте. Для участия в забеге необходима не только предварительная регистрация, но и справка-допуск от врача, выданная не ранее 7 июля 2018 года.
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