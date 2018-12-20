2018-12-20T12:17:08+03:00
Общество

Ижевчанин избил до смерти незнакомца черенком от вил

Пострадавший находился в состоянии наркотического опьянения
Елена Перевощикова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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61-летний ижевчанин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Известно, что 12 сентября этого года ижевчанин на своем приусадебном участке на улице 6-й Подлесной убирал вилами скошенную траву. Около полудня на его участок зашел незнакомец. Ранее с участка обвиняемого неоднократно похищали металлолом. На этой почве между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Первый удар нанес незваный гость по лицу хозяина участка вырванной у него из рук металлической частью вил. В ответ обвиняемый стал наносить множественные удары по голове, телу и конечностям мужчины деревянным черенком от вил. Незнакомец скончался от увечий на месте преступления.

Опасаясь наказания, ижевчанин закопал тело в яму недалеко от своего участка. Потерпевший был объявлен в розыск по заявлению его сожительницы. Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины лишь через четыре дня.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшего обнаружены множественные переломы ребер, челюсти, открытая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Также установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

61-летнему ижевчанину не удалось избежать наказания, сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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