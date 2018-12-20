В организации «Динамо» в Удмуртии избрали нового председателя

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-20T11:50:48+03:00

Им стал министр внутренних дел по республике

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Во вторник, 18 декабря, в Ижевске прошла внеочередная конференция республиканской организации физкультурно-спортивного общества «Динамо». Динамовцы избрали нового председателя. Им стал Алексей Попов, министр внутренних дел по Удмуртской Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Также на конференции общественники подвели итоги спортивных мероприятий года, наградили лучших спортсменов, заслушали отчёт о работе местного «Динамо» и утвердили обновленный состав Попечительского совета «Динамо». В него вошли Денис Анищук - генеральный директор Чепецкого механического завода, Олег Бекмеметьев - глава Ижевска, Иван Черезов - директор по спортивным проектам Концерна «Калашников» и другие известные люди республики.

Известно, что движение «Динамо» в Удмуртии имеет 92-летнюю историю. На сегодняшний день республиканская организация объединяет более 16,3 тысячи человек, 17 коллективов физической культуры. А также в нее входят 1600 начинающих спортсменов из 14 детских спортивных секций Школы «Юный динамовец».

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