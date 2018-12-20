2018-12-20T11:40:50+03:00
Общество

Руководители строительной организации Ижевска обвиняются в мошенничестве

Они похитили денежные средства при ремонте школы и дома
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске два руководителя одной из местных строительных организаций обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, с апреля по июль 2015 года 43-летний руководитель одной из строительных организаций Ижевска и его 37-летний коллега, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета одной из средних общеобразовательных школ Устиновского района города более 160 тысяч рублей.

Известно, что обвиняемые нашли потенциального заказчика и школу, организовавшую аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту мягкой кровли. 43-летний обвиняемый, являясь единоличным учредителем строительной организации, заявил самую низкую стоимость работ - 625 тысяч рублей, не намереваясь в полном объеме выполнять данные работы. Для ремонтных работ кровли были наняты люди, введенные в заблуждение о фактическом объеме и стоимости работ по контракту, подписанному с директором школы. Так, они выполнили ремонт на сумму около 465 тысяч рублей.

Далее руководители строительной организации предъявили фиктивные документы об объеме и стоимости выполненных работ заказчику на сумму около 625 тысяч рублей, перечисленных на счет строительной компании. Ущерб, причиненный образовательному учреждению, составил более 160 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины причастны к еще одному преступлению, совершенному по схожей схеме в 2015-2016 года. Они вступили в сговор с председателем ТСЖ одного из домов по улице Союзной в Ижевске и провели там ремонт кровли. По официальным документам стоимость работ составила 380 тысяч рублей, но по факту - 164 тысяч рублей.

- В результате была совершена растрата денежных средств, собранных с собственников ТСЖ, в размере почти 219 000 рублей. Похищенные денежные средства злоумышленники распределили между собой и потратили по своему усмотрению. Председателю ТСЖ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, - сообщили в ведомстве.

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