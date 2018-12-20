Минсельхоз Удмуртии: в декабре ожидается повышение закупочной цены на молоко

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-20T11:23:19+03:00

Стоимость продукта в 2019 году зависит от внутреннего потребления

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Средняя закупочная цена на молоко в Удмуртии выросла. Об этом сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

В начале 2018 года, в январе, средняя цена на молоко была 21 рубль, летом произошло снижение средней закупочной цены – 18,5 рублей. Прогноз Министерства сельского хозяйства не утешительный - в декабре ожидается повышение цены до 24 рублей.

- Сегодня у нас средняя закупочная цена на молоко в пределах 23 рублей 50 копеек, это цена без НДС, мы рассчитываем, что цена в 2019 году будет на уровне 23-24 рублей, мы ориентируемся по декабрю текущего года, - пояснила Ольга Абрамова.

По словам министра сельского хозяйства Удмуртия вышла на показатели в 780-790 тысяч тонн молока по итогам 2018 года.

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