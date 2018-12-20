2018-12-20T11:09:52+03:00
Спорт

19 декабря в цирке Ижевска состоялось закрытие «Хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова»

В турнире приняли участие 72 команды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спортаФото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта
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19 декабря в государственном цирке Удмуртии прошло закрытие «Хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова». Также наградили победителей и призеров турнира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту республики.

В турнире приняли участие более 1200 человек – это 72 команды и шесть возрастных групп: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет. За время турнира было сыграно около 170 матчей.

В церемонии закрытия соревнований приняли участие министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Наталья Гольцова, директор АО «БелкамНефть» им. А.А. Волкова, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики Дмитрий Арсибеков.

Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта

Фото: пресс-служба Министерства физкультуры и спорта

Также для всех присутствующий прошло праздничное цирковое представление.

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