СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-20T11:07:32+03:00

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Мошенница обманула пенсионерку из Ижевска и украла у нее 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Пенсионерке позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и сообщила, что ей положена выплата в размере 10 тысяч рублей. Но для этого нужно назвать номер банковской карты и код, указанный на ее обороте. Пенсионерка поверила и сообщила данные, - сообщает ведомство.

В итоге с ее карты было похищено почти 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой.

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