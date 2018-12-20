Мошенница обманула пенсионерку из Ижевска и украла у нее 60 тысяч рублей
Мошенница обманула пенсионерку из Ижевска и украла у нее 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Пенсионерке позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и сообщила, что ей положена выплата в размере 10 тысяч рублей. Но для этого нужно назвать номер банковской карты и код, указанный на ее обороте. Пенсионерка поверила и сообщила данные, - сообщает ведомство.
В итоге с ее карты было похищено почти 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Тариф на вывоз мусора в Удмуртии утвердили, но он не будет превышать 100 рублей (подробнее).
В государственном цирке Удмуртии наградили юных спортсменов (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»