Депутаты гордумы Ижевска утвердили новую структуру администрации

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-20T16:53:52+03:00

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Депутаты гордумы Ижевска согласовали новую схему управлений и подразделений в администрации, согласно которой их число снизится с 39 до 30.

- Ожидаемая экономия фонда оплаты труда составит порядка 71 млн рублей, - сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Управление имущественных отношений реорганизуется путем присоединения к нему управления по наружной рекламе и информации, управления земельных ресурсов и землеустройства (будет переименовано в управление имущественных отношений и земельных ресурсов); управление ЖКХ объединили с управлением строительства, управлением муниципального жилья; управление благоустройства и транспорта объединили с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды (будет переименовано в управление благоустройства и охраны окружающей среды); администрация Ижевска реорганизуется путем присоединения к ней управления гражданской защиты; отдел обеспечения деятельности первого замглавы администрации ликвидируется, его полномочия переходят к управлению документационного обеспечения и обращения с гражданами, также это управление получило полномочия отдела организационной работы; управление международных, региональных связей и протокола и секретариат главы Ижевска ликвидируются, их полномочия заберет новое управление обеспечения деятельности главы города; управление экономики и развития города и управление инвестиционного развития города и проектной деятельности ликвидируется, на его месте создается управление экономики и инвестиций; управление муниципального заказа ликвидируется, а его полномочия переходят управлению финансов; управление контроля в сфере закупок ликвидируется, полномочия передаются правовому управлению; управление материально-технического обеспечения ликвидируется, создается хозяйственный отдел.

Изначально предполагалось, что управление строительства также объединят с управлением ЖКХ, однако из-за большого объема капитального строительства управление решили оставить.

Также согласно новой структуре сокращается должность замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города.

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